Acevedo insiste en capacitar a guardiacárceles para evitar corrupción

“La cosa es compleja. Mientras no tengamos una especialización desde el Estado en la formación de los guardiacárceles, por dura que sea la decisión, no vamos a solucionar la situación en las penitenciarías”, expresó en comunicación con Monumental 1080 AM.

El alto funcionario insistió que la capacitación del personal de seguridad de la cárcel debe ser una medida inmediata, a fin de que los responsables adquieran una doctrina de servicio y de ética para llevar adelante su labor.

Lea más: La corrupción del sistema penitenciario permite la mayor liberación de reclusos del PCC

Otra de las cuestiones más criticadas por parte de los guardiacárceles tiene que ver con la baja remuneración que reciben.

Al respecto, Acevedo consideró que un mejor salario no garantiza que desparezca la corrupción. No obstante, dijo que se debe acordar una remuneración de acuerdo a los riesgos que asume el personal.

“Hace poco un amigo funcionario de la cárcel me dijo: el guardiacárcel es un limpiavidrio, vive al día y no tiene un entrenamiento mental como para planificar un estilo de vida. Así que mejorar el salario no garantiza la desaparición de la corrupción”, aseveró.

Nota relacionada: Fiscalía imputa a 32 personas por liberación de presos en Pedro Juan

Por otra parte, el secretario de Estado habló sobre otra de medida inmediata que se debe tomar para recomponer la situación y citó la necesidad de poner a todos los miembros del PCC en un solo sitio a fin de prevenir el contacto de este grupo con otros reos, porque se los recluta y se amplía el grupo.

En octubre del 2019, más de 1.600 guardiacárceles anunciaron una huelga para exigir mejores salarios y condiciones laborales, pero finalmente no lograron llevar adelante la medida a raíz de un amparo judicial que rechazó la acción.

Más detalles: Ministro Ríos admite incapacidad y desidia por la crisis penitenciaria

En varias ocasiones, las autoridades del Ministerio de Justicia plantearon la necesidad de formar a los guardiacárceles, sin embargo, hasta la fecha no se anunciaron mayores trabajos con relación a esta situación.