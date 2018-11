Accidente con gas pimienta en la Gobernación de Alto Paraná

Según Celso Figueredo, del área de comunicación de la Gobernación, aparentemente, el químico se activó de manera accidental, pero hasta el momento no se pudo individualizar al responsable.

La profesora Felisa Rodríguez, de la Secretaría de Acción Social, señaló que de un momento a otro los funcionarios empezaron a sentirse mal, por lo que tuvieron que ser trasladados hasta un hospital de la zona para ser atendidos.

“La verdad es que no sabemos lo que pasó. Solo que en un momento dado sentimos la garganta picando, tosiendo, se nos enrojecieron los ojos, hubo compañeras que se sintieron muy mal y fueron llevadas al hospital”, relató.

Rodríguez insistió en que desconoce cómo surgió el inconveniente ni de dónde vino. “No sé la causa. No vi a ninguna persona, no sé por qué apareció. No le vi a nadie arrojar nada", comentó.

Indicó que todo sucedió de un momento a otro. "Fui a la Secretaría General a realizar algunos trámites y al volver encontré a algunas personas molestas, incómodas, y al preguntar qué pasaba, me dijeron: gas pimienta. Después, salí y encontré a la gente tosiendo, lagrimeando”, narró.

Por su parte, Augusto Lima, secretario del Interior del gobierno departamental, informó que el hecho es investigado por la Policía Nacional. Sin embargo, por tratarse de un producto utilizado para la defensa personal y de fácil adquisición, se cree que el accidente se produjo por un fallo del aerosol.