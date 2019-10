Abusos de legisladores provocan a un levantamiento, según analistas

“Lamentablemente la actitud de los parlamentarios es una tendencia que viene ya desde hace varios años, es una actitud de los políticos, que parecen que prescinden totalmente de los intereses de la ciudadanía. Actúan y responden a sus intereses sectarios, partidarios y egoístas”, cuestionó Filártiga.

Agregó que esta situación se explica en concesiones irresponsables como las pensiones graciables otorgadas al margen de la ley, con un caso que estuvo en la mira en estos días, por el monto otorgado en la Cámara Baja al ex jugador Julio César Romero, a petición del cartista Walter Harms, quien luego de la reacción en contra adelantó que pedirá anular el proyecto.

“Juegan con la desmemoria de la ciudadanía. Saben que los escraches y las manifestaciones ciudadanas duran unos días y después vuelven al ciclo electoral. Los mismos rostros que cometen estos actos se vuelven a presentar”, lamentó el analista.

Trajo a colación las protestas en Ecuador y Chile, países que viven incluso desbordes en medio de las manifestaciones. “Nadie puede justificar los desmanes, pero ese (Chile) es un pueblo que está vivo. Es un mensaje de las personas que no toleran el más mínimo traspié de la clase política”, reflexionó.

VATICINIO. “Son procesos que irremediablemente se van a dar aquí también. Mientras sigan sin atender las causales de fondo, vamos a estar cerca de esos escenarios explosivos”, agregó preocupado Filártiga.

Por su parte, el ex senador Hugo Estigarribia subrayó que los diputados han justificado el mote de “Cámara de la vergüenza”. Expresó que en el Senado, si bien tampoco se salvan de la crítica, han sido más duros con los pedidos de pérdida de investidura, expulsando a legisladores como Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, Víctor Bogado y Dionisio Amarilla.

“Tenemos a diputados con procesos judiciales. El grado de degradación moral es bastante alto e impune en lo que se refiere a Diputados”, indicó Estigarribia.

PROCESOS. En efecto, Quintana está imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; mientras que Rivas está imputado por un caso similar al de los caseros de oro que le costó la banca a José María Ibáñez; y Carlos Portillo está procesado por tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal, tras la revelación de unos audios donde se lo escucha presionando a la justicia.

Estigarribia alertó que en la capital y el Departamento Central la presión es más fuerte para los políticos, aunque admitió que hasta ahora no hubo grandes manifestaciones contra la clase política. “La actitud de los legisladores es reprobable, por eso es importante que funcione la revocatoria de mandato, figuras constitucionales nuevas como la no reelección indefinida. Y necesitamos de una Justicia más fuerte. No hay sanciones, entonces actúan impunemente. Y hay chanchos en todos los chiqueros. Hay mucha impunidad. Se ha instalado la sensación de que se puede hacer lo que se quiere”, refirió el ex senador.

De hecho, los legisladores vienen desafiando a la ciudadanía constantemente en este periodo parlamentario. En el caso del diputado Ibáñez también rechazaron la solicitud de pérdida de investidura, pero este tuvo que renunciar por la presión ciudadana. Además, enviaron al archivo proyectos como el que pretendía eliminar la jubilación vip y los fondos de Parlasur, y aprueban periódicamente millonarias ampliaciones presupuestarias para mantener cupos en las instituciones.



Polémicas



Abroquelados. Diputados no expulsa a ningún legislador. Hubo pedidos contra José María Ibáñez, Ulises Quintana, Tomás Rivas y Carlos Portillo. Ibáñez renunció tras la presión ciudadana.



Blanqueo. Los diputados votan por la intervención o no de los municipios. En este periodo más de doce pedidos fueron rechazados.



Secreto. La mayoría de diputados decidieron que la declaración jurada de bienes no sea pública.



Ampliaciones. Ambas cámaras vienen concediendo millonarias ampliaciones en las instituciones públicas.



Blanqueo. Quieren aprobar una reprogramación de G. 2.000 millones para tapar despilfarro de Cuevas. El proyecto ya fue aprobado por Diputados.