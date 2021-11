Abogado niega estar implicado en intento de estafa a un banco

En aquella ocasión, Amaral Martínez había sido detenido por agentes del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, al igual que otras tres personas.

"La detención fue absolutamente ilegal", expresó el abogado en una entrevista con Última Hora, hasta donde acudió este jueves para pedir un derecho a réplica.

Explicó que el lunes pasado fue convocado en la entidad bancaria por Laura Arrúa para cobrar sus honorarios sobre una causa en la cual asistió a la mujer en el año 2014 sobre producción de documentos no auténticos.

Manifestó que el 7 de marzo del año pasado, la mujer lo convocó para que la asistiera y el 10 de abril del mismo año consiguió su arresto domiciliario, bajo ciertas reglas.

"Yo por esa libertad conseguida traté de cobrar USD 30.000, lo cual nunca me pagó. Durante el año 2020 y el año 2021 le insistí todos los días de mi vida en que me pagara lo que me debía. El 8 de noviembre a las 10:15 ella me llamó para decirme que llevara mis facturas que me iba hacer una entrega si no, me iba pagar todo lo que me adeudaba que eran los USD 30.000 y me citó en el Banco Continental", expresó.

El abogado dijo que esperó por mucho tiempo y "no salía lo que ella le había prometido" es así que alrededor de las 13:00 trató de retirarse, al igual que la mujer a quien desde el banco le dijeron que regrese para las 14:00.

Recordó que a la salida se encontraron con cuatro a cinco efectivos de la Policía Nacional y cuando la mujer se percata de que la iban a detener dijo que él era su abogado.

"Yo no soy el abogado de ella porque renuncié a la causa hace un año y pico. Entonces le comenté al policía de que yo solamente fui a cobrar mis honorarios y no tenía nada que ver, quería identificarme y no me permitió identificarme, me dijo que 'así nomás son las cosas como ellos dicen'", agregó.

Amaral Martínez dijo que desconocía con qué intenciones la mujer fue al banco y que él todos los días le reclamaba que le pague su plata a través del celular.

"Ese día (el lunes pasado) ella me citó porque me dijo que le salió una operación y que iba a pagarme, por eso me fui yo al banco, sino no hubiese ido", expresó.

El abogado aseguró que nunca tuvo ningún problema con nadie y que su detención y la divulgación de su identidad le causó "un daño tremendo en su profesión".

El caso

El comisario José Velázquez, jefe del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros, había manifestado a Última Hora que los ciudadanos presentaron unos documentos falsos para solicitar un préstamo de USD 4.300.000, para la presunta compra de un inmueble.

La mujer identificada como Laura Arrúa se hizo pasar por una ciudadana argentina y presentó la copia de un Documento Nacional de Identidad (DNI) a nombre de Laura Romero.

Tras realizarle la prueba a través del Sistema de Identificación Automatizada de Huellas Dactilares, se corroboró que es de nacionalidad paraguaya y cuenta con prisión domiciliaria por falsificación de documentos.

Finalmente, el fiscal Alcides Corvalán Ocampos ordenó la detención de Laura Arrúa por tentativa de estafa y dispuso la libertad del abogado Willian Amaral y de las otras dos personas que habían sido detenidas en un primer momento.