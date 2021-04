"Tenemos información de que hay muchas víctimas más de este tipo de hechos que no se animan a denunciar y hoy día sabemos que es porque sus denuncias nunca corren, esta chica que tuvo los medios y la capacidad de contratar gente que haga el trabajo que estamos haciendo, sufrió todo este tiempo de inactividad fiscal, que será el pobre que está esperando que la Fiscalía funcione como reloj suizo como debería funcionar", dijo en conversación con la emisora 780 AM.

Contó que pidieron informes de todas las denuncias de hechos de hurto y robo agravado que hubo en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción y que hayan sido víctimas mujeres.

El abogado dijo que espera que con este caso puedan descubrir y hacer justicia para muchas otras mujeres que no se animaron o no tuvieron la oportunidad de que se resuelva o se investigue lo que les ocurrió.

"Hay una línea de investigación que nos lleva a sospechar que hay una organización de dos o tres personas, que dos actuaban de campana, una cometía el hecho y se turnaban, todavía no puedo asegurar nada, pero la sospecha de que eso pasaba existe", mencionó.

"El lugar conocido como un 'tape po'i' tenía ya un uso reiterado, arrastraban a las víctimas a un lugar más amplio cubierto por la copa de un árbol que estaba caído, que es un lugar perfecto para consumar este tipo de hechos", expresó.

Lamentan actuar de la fiscala

El abogado aseguró que es "lamentable" que este tipo de flagelo no se haya denunciado con antelación y dijo que entendió que la persona que denunció y se animó a dar la cara "sufrió los vejámenes del Ministerio Público que le desatendió, que no se ocupó, no se constituyó" y responsabilizó de esta desidia a la fiscala María Bernarda Álvarez.

El abogado mencionó que la fiscala Álvarez fue apartada del caso, luego de que él haya informado a la Fiscalía Adjunta todo lo que no se hizo en la investigación y que ahora están al frente del caso los fiscales Aldo Cantero, Armando Cantero y Pamela Pérez, quienes trabajaron con la víctima, con testigos y la Policía Nacional.

Dijo que la fiscala Álvarez demoró más de cuatro horas para asistir a la víctima por medio de una médica forense y que no se constituyó en el lugar de los hechos, no ordenó la intervención policial el día del hecho y ni siquiera iba a ordenar a la compañía telefónica la búsqueda y localización de los celulares sustraídos.

"Todas las diligencias básicas en un hecho punible no se realizaron, tampoco siquiera se tomó declaración testifical ese sábado, el hecho ocurrió al mediodía, eran las seis de la tarde y no se hizo declaración testimonial a la víctima ni a los demás testigos", lamentó.

Agregó que recién el domingo fue tomada la declaración de la víctima y no así de los testigos, tampoco se buscaron cámaras de circuito cerrado ni se investigó el hecho en las 48 horas o 72 horas siguientes.

El abogado dijo que aún no tienen nada concreto con relación a las identidades del sospechoso del hecho.

Situación de los guardias

Por otra parte, el abogado mencionó que es "gravísima la situación de los guardias" en el Jardín Botánico, quienes no se encontraban cumpliendo con sus funciones y que esto debe ser investigado.

"Existen denuncias de que supuestamente son cupos políticos, seccionaleros, que fueron designados guardias para cobrar un sueldo y que en realidad acaban en la seccional y no en el Jardín Botánico, todas esas cosas formarán parte de la investigación", añadió.

Afirmó que la inseguridad es consecuencia de la corrupción de la que se vive en la Municipalidad de Asunción.

Nuevas implementaciones

Este jueves se llevó a cabo una reunión entre el intendente de la Municipalidad de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez; el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; y el viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ignacio Gómez.

En la ocasión, se resolvieron nuevas implementaciones en el Jardín Botánico, como montar una subcomisaría móvil dotada de agentes policiales, la señalización de los lugares permitidos para las actividades físicas y la instalación de cámaras de alta definición dotadas por el Ministerio del Interior que estarán conectadas al 911.

Nuevas implementaciones en el Jardín Botánico:

Montar una Subcomisaría móvil dotada de agentes policiales.

Señalización de los lugares permitidos para las actividades físicas.

Cámaras de alta definición dotadas por el Ministerio del Interior que estarán conectadas al 911. pic.twitter.com/ZHmKgfooVf — Municipalidad de Asunción (@AsuncionMuni) April 8, 2021

Una serie de pedidos de informes, de intervención y una convocatoria a la directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, Maris Llorens, fueron enviados a comisión de la Junta Municipal para su evaluación.