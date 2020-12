A pesar de una extensa defensa de Teresa Martínez, cartismo no retrocede

La bancada de Honor Colorado no se mostró conforme con la defensa -que duró más de seis horas- de la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez. Sin embargo, otros legisladores apoyaron a la secretaria de Estado.

Al respecto, en el estadio de repreguntas Martínez aclaró que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia está conformado por ley, y en el se establece la conformación de organismos no gubernamentales de bien público, sin ánimos de lucro y de cobertura nacional.

"Nosotros estamos como miembros, no como organizadores", explicó para responder sobre la conformación del Consejo Nacional de la Niñez realizada por el diputado Raúl Latorre.

Seguidamente, Hugo Ramírez halagó la capacidad de respuestas de la ministra y pidió disculpas en nombre de los hombres "que se toman personal el tema" (en referencia a Raúl Latorre).

“No estamos acostumbrados a las mujeres tan inteligentes” reconoció. Al momento de felicitar a la ministra por la clase magistral de políticas públicas de la niñez y adolescencia.

Kattya González se dirigió, en primer lugar, a la ciudadanía para aclarar: “Estoy a favor de la vida y no del aborto”.

En respuesta, Martínez reiteró que la política nacional de la niñez y de la adolescencia fue firmada por Nicanor Duarte Frutos, posteriormente ratificada en el gobierno de Horacio Cartes.

“Y hago referencia especial al plan nacional de desarrollo 2030. Este decreto fue firmado por el ex presidente Horacio Cartes, así como la política de salud sexual y reproductiva fue firmada por el mismo, donde se establece el termino igualdad de género como sinónimo de igualdad entre el hombre y la mujer”, destacó.

Reiteró que desde la campaña de elección del presidente Mario Abdo se impulsó el apoyo a la vida y a la familia. “Fue una de las razones por la que me sumé al gobierno y por la que he trabajado más de 30 años”, señaló.

Entretanto, Del Pilar Medina pidió nuevamente que aclare el concepto de hegemonía del Estado. Martínez respondió: "Cuando hay un niño vulnerado, el Estado debe garantizar que se cumplan los derechos, la Constitución Nacional jerarquiza la patria potestad de los hijos. De ninguna manera un plan puede tener la fuerza para pasar por encima de la Constitución, ni influenciar en un posible cambio".

El diputado Édgar Acosta reconoció la solvencia de la ministra en cuanto a la claridad sobre los temas debatidos.

Martínez contó que hay más de 46.000 niñas en situación de criadazgo, según datos del 2011, quienes fueron sacadas de la escuela y entregadas para aportar a la economía familiar. Mencionó que está señalado como trata de persona y que hay un proyecto que busca la penalización.

Dijo que seis de cada 10 trabajadoras sexuales estuvieron anteriormente bajo la figura del criadazgo, como también una gran cantidad de las víctimas de abuso sexual.

Celeste Amarilla explicó que hubo mucha desinformación y que hoy los paraguayos "podrán dormir tranquilos", luego de las aclaraciones que realizó la ministra, ya que no hay nada de qué preocuparse.

Amarilla aclaró que para insertar la figura del aborto, primero se debe cambiar la Constitución y que en este caso se debate de algo que ni siquiera está en los planes.

La diputada sostuvo que hay grupos que se empeñaron en instalar el tema como una amenaza, para luego erigirse como los salvadores y que no existe ninguna amenaza. Insistió en que temas como el aborto están muy lejos del país.

Para cerrar, la ministra volvió a agradecer a los diputados por darle la oportunidad para explicar las dudas en torno al Plan Nacional de la Niñez y volvió a garantizar la posición del Gobierno de defender a los niños y trabajar a favor de la infancia.

"Por qué tenemos que inventar mentiras sobre un plan que fue construido con transparencia, honestidad y mucha gente. Se siguieron los modelos de participación que están en la ley, si algo se puede reclamar es tal vez la no participación de los padres", remarcó, a la vez de señalar que la participación de los padres estaba representada con el Ministerio de Educación.

De igual manera, apuntó a que se necesita del trabajo mancomunado de todos para cambiar la situación de los niños y cambiar la historia. "Tenemos que trabajar por los niños y deshacernos de los colores. En ese camino estamos y ese es el camino correcto”, aseveró.

Finalmente, expuso que "no hay una pizca de intención de interrumpir la vida y si hubiera no habría manera de hacerlo, porque nuestra norma constitucional no lo permite".

Compromiso innegociable

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recordó que su gobierno está a favor de la vida y la familia.

"Nuestro compromiso con la vida y la familia es innegociable. Lo dije en campaña y lo sostendré hasta el final de nuestro gobierno", compartió a través de sus redes sociales.