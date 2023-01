A padre de Fernando Báez Sosa le duelen "mentiras" durante el juicio

“Me duele la mentira, son cobardes”, dijo Silvino ante el actuar de dos médicos forenses de la defensa de los implicados que declararon durante la audiencia e intentaron culpar por la muerte de su hijo a las personas que intentaron ayudarlo.

“Por un poco de monedas vinieron a mentir. Decir que mi hijo pudo morir por un masaje cardiaco. Vinieron dos forenses (de la defensa) a decir cosas sin sentido. ¿Tanto necesitan la plata?”, se preguntó con indignación.

También lamentó el actuar de los padres de los responsables de asesinar a su hijo. “La fruta no cae lejos del árbol, con eso ya te digo todo, son muy parecidos, veo que se pasan llorando en el recinto de la Fiscalía, pero no me conmueve nada (familiares de acusados)”, prosiguió.

Pese a todo el dolor que están atravesando, agradeció a paraguayos y argentinos por todo el apoyo que recibieron. “Esto recién empieza, siempre voy a necesitar el apoyo de todos, porque de seguro al salir la sentencia ellos buscarán apelar. Muchas gracias y espero que no nos abandonen”, dijo.

Silvino y su esposa Graciela Báez solo claman por justicia y que los responsables tengan un castigo ejemplar. “Rezo todas las noches, invocando a Dios para que los jueces, que tienen una responsabilidad enorme, castiguen a culpables”, aseveró.

Los responsables son Máximo Thomsen, de 23 años; Luciano Pertossi, de 21 años; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23 años; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, de 21 años, quienes se enfrentan a un juicio oral que culmina el 31 de enero.