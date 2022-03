A-Ha deslumbra en su presentación en Paraguay 

La presentación se llevó a cabo en el SND Arena, ubicada sobre Eusebio Ayala, con un estricto control de seguridad por parte de guardias privados contratados por la organización, en conjunto con la Policía Nacional, la Municipalidad de Asunción y la Senad.

Para el ingreso a las instalaciones, los presentes presentaron sus entradas para acceder a las pulseras correspondientes, luego pasaron por el control de metales y se realizó el cateo a cada bolsón, era obligatorio el uso de tapabocas, en el lugar había además ambulancias con todos los equipos necesarios.

Celebración

El telonero de la noche fue la banda de rock nacional Deliverans, que subió al escenario a las 20:00 encendiendo los motores del público. Los espectadores fueron llegando desde las 18:00 desde distintos puntos del país. También se encontraban en el lugar varios fanáticos de diferentes países de Sudamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Morten Harket, Pal Waaktaar-Savoy, Karl Oluf Wennerberg y Magne Furuholmen subieron al escenario a las 21:30, abriendo la pista con la canción Train of Thought, luego tocó el turno de The Blue Sky, Living a Boy's Adventure Tale, para luego dar el “Hey, Paraguay”, del tecladista Magne Furuholmen.

Concierto A-ha en Paraguay - ÚH

También pudimos escuchar un potente "Mba'eichapa", que provocó el grito descontrolado de los presentes. Entre otros clásicos sonaron And You Tell Me, Love is Reason, I Dream Myself Alive, Here I Stand and Face the Rain, Hunting High and Low, The Sun Always Shines on T.V.

La más esperada fue la clásica Take On Me, la cual fue coreada a todo pulmón por los presentes. Con juegos de luces, humo y una acústica buena, el concierto dio término a las 23:00 con The Living Daylights, luego de casi dos horas de espectáculo.

En todo momento, los integrantes del grupo interactuaron con el público de todos los sectores, hasta llegaron a realizar una competencia para ver qué sector coreaba mejor sus canciones. “Gracias por el cariño, Paraguay, nos vemos”, fueron algunas de las palabras que se escucharon por parte de los integrantes, quienes lucieron atuendos frescos y representativos de los 80 y 90. Al finalizar, el baterista Karl Oluf Wennerberg regaló sus palillos a dos fanáticos que se encontraban en la primera fila.

Concierto A-HA py1.png Morten Harket, Pal Waaktaar-Savoy, Karl Oluf Wennerberg y Magne Furuholmen subieron al escenario a las 21:30 abriendo la pista con la canción Train of Thought

“Increíble, me vio el baterista y me tiró su palillo, fue el broche de oro a este superconcierto, fuimos de los primeros en comprar las entradas y valió tanto la pena”, mencionó el afortunado José Britos, fans del grupo.

Dos generaciones, misma pasión

En el lugar pudimos ver a personas de todas las edades, de jóvenes hasta personas de la tercera edad, quienes disfrutaron del concierto y le sacaron el jugo hasta el último momento. Una de las escenas más tiernas fue el de Liliana Molinas, quien fue acompañada de su hijo Rodrigo Torres, de 13 años

“Soy seguidora de A-Ha desde sus inicios, los escucho siempre en casa y él también, y se conoce todas desde los primeros discos, fue un concierto único”, menciono Liliana Molinas.

Para Molinas, la experiencia del concierto fue única y más aún en compañía de su pequeño hijo, quien también se dedica al canto. “Superfeliz y emocionada de estar con mi hijo, es su primer concierto y además él también canta”, añadió.

“Me sentí bastante emocionado, es mi primer concierto y fue, en mi opinión, la mejor banda, con el mejor cantante. No sé cómo describir la adrenalina que sentí sinceramente sigo en las nubes aún, es asombroso”, indicó Rodrigo.

En definitiva, fue el concierto más esperado y en el cual no solo brilló el grupo, sino la excelente organización y el comportamiento excelente del público, permitiendo que la noche terminara sin ningún contratiempo que lamentar y dejando al público paraguayo con ganas de más conciertos internacionales.