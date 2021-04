48 horas en una silla: La agónica espera de pacientes por una cama en el Hospital Ingavi

Desde ese día este hombre oriundo de Lambaré atraviesa un verdadero calvario, sentado en una silla y con oxígeno, a la espera de una cama en una sala común.

Su sobrina, Alicia Amaro, contó en conversación con Última Hora que en total siete integrantes de su familia, entre ellos ella misma, dieron positivo al coronavirus. Desde el sábado pasado su tío ya necesitaba de oxígeno y lo trasladaron al centro asistencial.

"Él está en la sala de enfermería, donde hay cuatro personas, dos en cama, una señora en un sillón y mi tío está en una silla de plástico. Está muy mal, muy débil, cansado, no quiere comer, está totalmente agotado, nosotros estamos muy preocupados por él, ayer estuvo sin oxígeno y su saturacion quedó en 61, no había oxígeno y tuvieron que traer de IPS Central y mientras aguantar así", lamentó.

Manifestó que le dijeron las enfermeras que este domingo de mañana ya iba a ser llevado a una sala, sin embargo, han pasado más de 48 horas y su tío sigue luchando por su vida sentado en una silla.

"Nos dicen que no hay lugar, pedimos llevarle una cama plegable que conseguimos para que se acueste y no nos dejan porque dicen que no hay lugar para poner", expresó.

La joven contó que su tío, al parecer, "no se está recuperando" y que ella teniendo también la enfermedad va al hospital todos los días para estar al pendiente de él.

"Pedimos por favor una sala con cama porque ahí va a estar más tranquilo, hoy a las 11.00 tenía que recibir sus medicamentos sestiaxona y dexametasona y no le dieron porque no había sistema para liberar medicamento, recién ahora a la tarde están empezando a liberar medicamentos", agregó.



La joven clamó por una cama para su tío o de lo contrario desean gestionar su traslado a un sanatorio privado, donde pueda estar cómodo, porque ya no saben qué hacer ante esta desesperante situación.

"Estamos al tope, ya no tenemos camas", afirma director

El propio director de este centro exclusivo para atenciones respiratorias, Erwin Pavón, aseguró que "están al tope" y que ya no tienen camas para los pacientes, sin embargo, están pudiendo aún dar atención a las personas que llegan con Covid-19.

"Estamos al tope, ya no tenemos camas, en la parte de reanimación habilitamos unas 12 camas para urgencias respiratorias y están todas ocupadas. Le llamamos intermedia terapisada, en donde están gente un poco más estabilizadas. No es habilitar nomás las camas, eso la gente no entiende", expresó en conversación con Última Hora.

Dijo que las cifras de las personas que aguardan por una cama varía constantemente, pero que a las 13.00 de este lunes, entre 10 a 15 personas estaban esperando por una cama, mientras estaban sentadas en sillas con oxígeno.

Aseguró que pese a que "están al tope con la cantidad de pacientes internados" aún siguen atendiendo en el área de Urgencias, en donde desde el sábado a las 6.00 hasta el domingo en ese mismo horario recibieron a 350 personas con cuadros respiratorios.

Inclusive, el director aseguró que "esperan lo peor" para dentro de siete a ocho días, ya que ahí habrá mayores contagios luego de la Semana Santa, en donde las personas se juntaron con sus familiares.

Manifestó que notan que la nueva variante del Covid-19 empeora a los pacientes al transcurrir los 12 días y que hay personas que recibieron su alta fueron a sus domicilios y luego empeoraron.

Actualmente el IPS Ingavi cuenta con 255 camas en total, incluyendo terapia, cirugías y neonatología, de las cuales 60 son para pacientes con Covid-19.

Caída del sistema para liberar medicamentos

Al ser consultado sobre la falla en el sistema para liberar los medicamentos a los asegurados, respondió que el sistema es una fibra óptica que está conectada al Hospital Central del IPS y que en horas de la mañana cayó por un lapso de dos horas.

Explicó que cuando se registra una caída en el sistema se aguarda por 30 minutos y si no hay respuestas deben dar receta manual, a lo que le llaman contingencia, y que esto es un "doble trabajo" porque luego se debe volver a cargar al sistema.

Cifras de Covid-19

Según el último reporte emitido en la noche de este domingo, Paraguay registra un total de 221.207 casos confirmados de Covid-19, de los cuales hay 4.399 personas fallecidas.

Hay 2.353 pacientes internados, de los cuales 431 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

La cantidad de personas que vencieron a la enfermedad suman 181.949.