Trump prepara su discurso inspirado en Ronald Reagan

Donald Trump festejó Navidad en familia en Florida y también prepara su discurso de investidura, piedra angular de su mandato, que debería inspirarse en el ex presidente republicano Ronald Reagan (1981-1989).

Después de haber citado durante la campaña presidencial a los ex presidentes demócratas John F. Kennedy y Franklin D. Roosevelt, así como al republicano Abraham Lincoln, el presidente electo planearía retomar el 20 de enero el hablar claro de Reagan. Pero el orador populista de 70 años no escribe solo. El principal redactor de su discurso será el joven californiano Stephen Miller, ex consejero del futuro ministro de Justicia Jeff Sessions, que ya se había ocupado del discurso del entonces candidato para la convención del Partido republicano.