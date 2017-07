Titular de la ANR desafía a disidentes y opositores

“Perro que ladra no muerde”, dijo ayer el diputado Pedro Alliana en referencia a las declaraciones del senador Mario Abdo Benítez, quien asegura que la disidencia recuperará la mayoría en ambas Cámaras del Congreso.

“Si vos tenés los números y querés hacer algo, no vas a estar alargando y no vas a estar hablando con los medios de comunicación. Si por ahí consiguen la mayoría, yo no voy a hacer el teatro bochornoso que ellos hicieron cuando se cambió la mesa directiva”, expresó el diputado.