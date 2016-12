Se encadenó para exigir pago de su liquidación

"Quiero cobrar porque necesito y el dueño de la empresa se encaprichó. Ya le traje el cálculo del Ministerio de Trabajo para que me pague. Él (propietario) me preguntó si quién me pagó para tomar esta medida", explicó.

El ex trabajador de la empresa GPS dijo que el dueño se llama Moisés Coronel. Detalló que trabajó para la empresa unos 10 meses. El caso será derivado a instancias judiciales.

El predio de la empresa se sitúa en la zona del Km 9 Acaray de Ciudad del Este, informó la corresponsal de Ultima Hora Nancy Mendez.