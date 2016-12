Si se añade la recaudación que obtenga hoy lunes, día festivo en Estados Unidos, "Rogue One" podría alcanzar los 96,1 millones en este fin de semana especial, según las proyecciones de los expertos.



Con Felicity Jones y el mexicano Diego Luna como protagonistas, este filme se desarrolla antes de los hechos de la cinta original -el episodio IV- y relata la historia de unos héroes que unen sus esfuerzos para robar los planos de la Estrella de la Muerte, la temible herramienta del Imperio para aniquilar planetas.



Por su parte, la película animada "Sing" se estrenó en la gran pantalla con 35,3 millones de dólares.



Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon y Seth MacFarlane prestan sus voces a la versión original de esta cinta dirigida al público infantil que narra el intento del koala Buster Moon de organizar el concurso de canto más importante del mundo.



La medalla de bronce fue para "Passengers", la película de ciencia-ficción protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt y que en su primer fin de semana en los cines se llevó un botín de 14,9 millones de dólares.



Lawrence y Pratt son dos pasajeros en cápsulas de hibernación de una nave espacial, rumbo a un planeta en busca de una vida mejor, que despiertan 90 años antes de lo previsto.



Otra novedad de la cartelera, la comedia "Why Him?", selló su desembarco en los cines con 11 millones de dólares.



Este largometraje gira en torno al choque cultural de un padre sobreprotector (Bryan Cranston) y el novio (James Franco) de su hija, un joven y extravagante millonario de Silicon Valley.



Por último, la adaptación fílmica del videojuego "Assassin's Creed" logró en su estreno 10,3 millones de dólares.



Dirigido por Justin Kurzel ("Macbeth", 2015), "Assassin's Creed" narra cómo Callum Lynch (Michael Fassbender) viaja a través de sus recuerdos hasta conectar con su antepasado Aguilar en la España de La Inquisición en el siglo XV.