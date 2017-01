Río Verde: Instalarán base de la FTC para "dar seguridad" a colonos

El grupo de menonitas dijo que no puede trabajar de noche, aunque esté en periodo de cosecha, por miedo a que los grupos armados ataquen. Arremetieron de igual forma contra la FTC diciendo, incluso, que ellos trabajaban mejor cuando los militares no estaban por los alrededores.





Rojas, enfatizando solo en el reclamo de los colonos y olvidando que el grupo "no confía" en la actuación de la FTC, dijo que prevén instalar nuevamente una base del grupo militar en la zona para otorgarles mayor seguridad, debido a que, los menonitas, ahora sí están mostrando "cierta apertura".





"Estamos viendo la manera de cómo reforzar la seguridad. No es muy fácil, ellos tienen sus manejos y estilos de vida. Para nosotros es complicado compaginar las cosas con ellos, pero estamos previendo la posibilidad de instalar de nuevo una base de la FTC, consideramos oportuno para darles la tranquilidad a ellos", refirió en contacto con la emisora 970 AM.





¿EL EPP ESTÁ EN RÍO VERDE? Ante esta consulta el ministro del Interior dijo que aún no pueden precisar si fueron los del EPP quienes actuaron en el último intento de secuestro en Río Verde, en Santa Rosa de Aguaray, ocurrido el domingo pasado en donde dos menonitas fueron interceptados por desconocidos.





Ambos pobladores recibieron el refilón de dos proyectiles. Sin lograr el cometido, los delincuentes escaparon del lugar sin dejar más rastros. Fueron los vecinos quienes socorrieron a los menonitas en aquella oportunidad, según había explicado el vocero de la FTC, Víctor Urdapilleta.





"Se ha estado haciendo trabajos de investigaciones, no se puede atribuir de forma directa a los del EPP, pero no se descarta porque es una zona de influencia. No está confirmado si el conocido grupo armado es el que trató de concretar nuevamente un secuestro", refirió al respecto el secretario de Estado.