Refuerzos se acoplan hoy

Víctor Topo Cáceres, tenía previsto llegar anoche y hoy se realizará las pruebas médicas y finiquitará su vínculo. Firmará también por tres años.

El defensor uruguayo, Ignacio Pallas, de 34 años, llegó ayer a nuestro país, hizo las pruebas de rigor y hoy se sumará al plantel dirigido por Leonel Álvarez. También se espera que el delantero argentino Cristian Insaurralde, proveniente del O’Higgins chileno, se presente en Barrio Obrero, en las próximas horas. Estas son las cuatro últimas incorporaciones del Ciclón, que antes fichó a los delanteros Alfio Oviedo y Diego Churín (ambos ya debutaron), y al volante Julio Irrazábal (estuvo en la banca contra General Díaz).

ALIVIO. Rodrigo Rojas, capitán de Cerro, el viernes, ingresó por Francisco García, quien dejó el terreno de juego por molestias en el hombro. No obstante, el capitán tampoco pudo terminar el compromiso y dejó al Ciclón en inferioridad numérica en la parte final del partido: “Al salir de la cancha fui directo a una clínica para hacerme la tomografía, después volví a la concentración. En el estudio no salió nada malo”, dijo ayer Rojas en charla con la 1080 AM.

Aseguró que no se vio ningún hematoma y solo experimenta dolores en el cuello, que a su consideración, son normales después de sufrir un golpe en la zona.

RENOVÓ Y JUGARÁ. Santiago Molina, zaguero central, extendió contrato hasta diciembre y será titular ante Boston River, el miércoles por Copa Sudamericana.

Topo Cáceres, Juan Aguilar y Pallas serían los que ocuparían las tres plazas coperas que están aún disponibles.