La mexicana Elena Poniatowska, presidenta del jurado y ganadora de este premio en 2001, anunció la obra ganadora de esta edición, una novela que es "una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y juicio de todos".



"Sin caer en moralismos, a través de una voz humilde y reflexiva con inesperados golpes de humor, el autor construye una fábula luminosa sobre el destierro, la pérdida, la paternidad y los afectos", señala el jurado sobre una obra que se hizo con el premio por mayoría.



La trama de "Rendición" sorprende a cada página "hasta conducirnos a un final impactante que resuena en el lector tiempo después de cerrar el libro", sostiene el jurado.



Loriga (Madrid, 1967), hizo presencia en el acto y destacó la limpieza de este premio, en el que él ya actuó como jurado, y aseguró que el premio le devolvía a sus lecturas.



"Yo no sería lo que soy sin Juan Rulfo", destacó el autor español, que se presentó al certamen bajo el pseudónimo Sebastián Verón y con la novela "Victoria", y que resaltó la riqueza de la lengua común con Latinoamérica.



Sobre el contenido de su novela, a la que uno de los miembros del jurado, el hispano argentino Andrés Neuman, ha relacionado con la "picaresca y ciencia ficción", Loriga explicó que el libro habla de lo que le pasa al ser humano cuando cambian sus circunstancias.



"¿Qué pasa cuando nos quitan las flores del jardín, cuando las flores se han ido y te preguntas qué es lo que ha pasado? ", indicó el autor, que quiso hablar del efecto de la empatía.



En declaraciones a Efe, señaló que no se trata de una "metáfora política concreta sino una pequeña mirada ante los cambios del mundo y cómo éstos afectan a las personas".



"Cada día es un cambio, con las tecnologías, las nuevas y las viejas ideas, como la vida es otra de la que habíamos concebido y cómo nos movemos en esas situaciones de anhelo o pérdida", añadió.



Un narrador sin nombre es el que protagoniza esta novela, porque Ray Loriga tiene la manía de no poner nombre a sus personajes literarios, un hombre que tiene hijos que luchan en una guerra, no se sabe cuál, y que adopta un niño refugiado, siendo él mismo refugiado.



"Es una novela de retrofuturo, con un presente que podría ser este y que avisa de cómo podría ser el futuro siguiente", recalcó.

ray loriga escritor El escritor madrileño Ray Loriga posa junto al cartel de la XX edición del Premio Alfaguara de novela. | EFE.

Uno de los temas no literarios que se abordaron en este acto ha sido el "despeinado" que lucía el premiado, después de que la presidenta del jurado, que como mexicana le agradeció la mención hecha a Juan Rulfo, aludiera a su aspecto.



Loriga, novelista, guionista y director de cine, es autor de las novelas "Lo peor de todo" (1992), "Héroes" (1993), "Caídos del cielo" (1995), "Tokio ya no nos quiere" (1999), "Trífero" (2000 y 2014), "El hombre que inventó Manhattan" (2004), "Ya sólo habla de amor" (2008), "Sombrero y Mississippi" (2010), "El bebedor de lágrimas" (2011) y "Za Za, emperador de Ibiza" (2014), así como varios libros de relatos.



Su obra literaria, traducida a catorce idiomas, es una de las mejor valoradas por la crítica nacional e internacional.



Como guionista de cine ha colaborado, entre otros, con Pedro Almodóvar y Carlos Saura y ha dirigido las películas "La pistola de mi hermano", adaptación de su novela "Caídos del cielo", y "Teresa, el cuerpo de Cristo".



El jurado del Premio Alfaguara, uno de los mejor dotados de la literatura en castellano, ha estado integrado además por Marcos Giralt Torrente, Andrés Neuman, Santiago Roncagliolo, Samanta Schweblin, Eva Cosculluela, Juan Cruz y Pilar Reyes.



A esta edición del premio se presentaron 665 manuscritos en castellano, de ellos 205 desde España, 107 desde Argentina, 91 desde México, 50 de Colombia, 48 de Estados Unidos, 23 de Chile, 21 de Perú y 20 de Uruguay.



El galardón incluye la publicación de la novela ganadora en todo el territorio de habla hispana y una escultura de Martín Chirino.



El argentino Eduardo Sacheri, con "La noche de la Usina", fue el ganador de la edición del pasado año del premio Alfaguara, sello fundado en 1964 y que forma parte de Penguin Random House Grupo Editorial.



Otros premiados en ediciones anteriores fueron el cubano Eliseo Alberto ex aequo con el nicaragüense Sergio Ramírez, los chilenos Carla Guelfenbein y Hernán Rivera Letelier, los colombianos Juan Gabriel Vásquez y Laura Restrepo, el peruano Santiago Roncagliolo o los españoles Manuel Vicent y Clara Sánchez.