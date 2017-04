El ex Beatle Paul McCartney iniciará en Miami una gira por Estados Unidos en la que hará paradas en catorce ciudades desde el 5 de julio hasta el 1 de octubre, informó este martes la página web oficial del músico británico.

El primer concierto de la One on One Tour 2017 en Estados Unidos será el 5 de julio en el American Airlines Arena de Miami y la entradas para toda la gira se pondrán a la venta al público en general el 29 de abril.