Padre de bebé fallecida: "Todos se cubren en IPS"

La niña de apenas 11 meses falleció el pasado martes tras estar ocho días internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Su padre denunció una supuesta negligencia médica y los doctores alegaron que la causa del deceso fue por un shock séptico.

"Me extrañó la declaración del doctor porque solo habla del segundo caso (segunda internación) al decir que mi hija ingresó en estado grave, pero por qué no habla del primer caso (primera internación). Mi hija entró con un cuadro de bronquitis y salió con vómitos y diarrea", dijo a la emisora 780 AM.

La bebé tuvo un diagnóstico de bronquiolitis y primero consultó en el Hospital Central, donde quedó internada tres días y después la dieron el alta. La niña presentó posteriormente un cuadro de vómito y diarrea, por lo que retornaron a la Clínica Periférica Campo Vía, de Capiatá.

Por los síntomas, los médicos alegaron que era normal, relató Barreto. El personal de blanco le aplicó una inyección, que sospechan que agarró la vena principal, por lo que la menor presentó sangrado en la pierna. La paciente retornó a su hogar.

"Para el IPS era todo normal, no hablan del primer caso, se cubren todos. Estamos pagando al pedo porque no hay nada, desde hace varios años es una porquería y nunca cambia", afirmó al tiempo de cuestionar el deplorable estado del centro asistencial.

A Barreto, lo que más le duele, es que su primera hija se fue sin que le pueda decir: "Te quiero, papá" y sin poder verla caminar.



El doctor Óscar Franco, jefe de Terapia Infantil del IPS, descartó que haya ocurrido una negligencia médica en el caso de la niña de 11 meses. La causa del fallecimiento fue por un shock séptico; es decir, una infección grave.

"La niña evolucionó con estado general de extrema gravedad durante la internación, con alguna mejoría de funciones vitales, aunque sin recuperación satisfactoria que permitiera el retiro de las medidas de sostén vital suministradas hasta su deceso", menciona el informe médico.