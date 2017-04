No hubo apelación de la sentencia en el caso Gramont Berres

El presidente Horacio Cartes destacó ayer que no se apeló el fallo a favor de Paraguay para no pagar la deuda espuria de Gustavo Gramont Berres, ex cónsul honorario del dictador Alfredo Stroessner.









