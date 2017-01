Sonia Arza, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), aclara sobre el punto que al momento de introducir una vacuna al Esquema Nacional, además del precio, se toman en cuenta la calidad, la seguridad, la eficacia y la efectividad de las vacunas. Indica que esto se dio en este caso.

Sin embargo, GSK señala que no existe diferencia entre ambos biológicos, ya que no se registra superioridad de una vacuna sobre la otra. Alerta también que el Ministerio deberá de hacer una erogación que oscilaría los USD 1.100.000, ya que cada dosis de la nueva vacuna tendrá un costo estimativo de USD 2 más que la utilizada.



"Trabajamos siempre apegados a la Ley de Vacunas, porque todo el proceso de compra se continúa realizando a través del Fondo Rotatorio. Hoy, el paraguayo tiene las vacunas que debe tener y no las que podía comprar", dijo la funcionaria de Salud.

El Ministerio de Salud, por medio de un comunicado, señaló que "la decisión se toma a través del Comité Técnico Nacional Asesor de Inmunizaciones, integrado por personas de vasta trayectoria en la medicina, en la bacteriología y la virología que, desde hace 27 años acompañan el proceso, sin conflicto de intereses en la toma de decisiones".

Según argumenta el Ministerio de Salud, la nueva vacuna cubre más neumococos que la 10 Valente. La nueva, la vacuna13 Valente, mostró un mayor impacto en relación con la reducción de índices de mortandad por neumococo, por lo que la efectividad es superior.

También señalan que la neumo – 13, al ser administrada a los niños y no a los adultos, por inmunidad de rebaño, estos igual quedan protegidos contra el neumococo, a pesar de no haberse vacunado, y agregan que la nueva vacuna elimina la portación nasal de este agente infeccioso, que no lo hace la 10 Valente.