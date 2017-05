El gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann, declaró nuevamente que él jamás firmó el documento de renuncia al cargo. Afirmó que hay una influencia política y que nadie tuvo acceso al documento, solo la Fiscalía. Dijo que apelará ante el Tribunal de Apelación.

"La verdad, no me llama la atención, para nada. De la manera en que actúa la Fiscalía en todo este proceso no puedo decir que todo estaba previsto, pero no tenemos la más mínima duda de que hay influencia política, cuando se negó en todo el tiempo tener acceso a ese documento", manifestó en comunicación con Radio Ñandutí.