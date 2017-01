"Me cascoteó y me quitó la llave del auto de mi amigo que yo usé, ahora vine a hacer la denuncia y él también vino porque dijo que va a denunciarme no sé ni por qué, acá en la comisaría me pegó y corrió, no le pudieron agarrar, los policías vieron cómo me pegó", expresó.





La mujer afirmó que el hombre consume marihuana y cocaína, y que incluso se estaría dedicando a la delincuencia, ya que no trabaja.





La víctima tiene tres hijos con su ex pareja, de 7, 6 y 1 año y 7 meses el más pequeño, a quienes ella mantiene, ya que se dedica a las tareas de limpieza doméstica.





"No quiero que él se vaya más a mi casa porque le asusta todo a mis hijos, ahora tiene una pistola y me amenaza por Facebook que me va a matar, que me va a prender, quiero que se vaya a la cárcel, que me deje en paz", expresó la madre desesperada.





El hecho sucedió este jueves en la ciudad de Asunción.