Luego de la reunión, Rojas, en conferencia de prensa, dijo que la ciudadanía quiere cosas que ya no competen a su función. "¿Ustedes quieren que me ponga un chaleco y me pasee con un arma por la calle?. Esa no es la tarea del ministro. Ustedes quieren sacarle de su rol al ministro", manifestó.

Por otra parte, afirmó que respeta el trabajo de los comunicadores. "Valoro y respeto el trabajo de ustedes pero pido que respeten la investigación (...) No quiero entrar en especulaciones para quedar bien con ustedes, están los organismos encargados de estos temas", expresó el Ministro.

El ministro del Interior dijo que se acordaron algunos puntos pero que luego, por culpa de algunos sectores políticos, los campesinos se radicalizan. "En principio se había acordado con todos, pero por culpa de sectores políticos se agrupa un sector y se radicaliza. Tenemos información de que hay gente que incita a que la gente se radicalice", expresó Rojas en conferencia de prensa.

Además comparó el juicio político hecho al expresidente de la República, Fernando Lugo, en el caso Curuguaty, con las actuaciones de los campesinos de ahora. "Como ya pasó una vez y hubo un juicio político creen que se puede repetir (...) Nunca falta quien le gusta conflictuar y generar enfrentamientos", manifestó Rojas.

Pobladores de Guahory denunciaron que fueron robados por agentes policiales durante el enfrentamiento que tuvo lugar la semana pasada, donde hubo balines de goma de por medio y hasta los niños fueron asustados.