Pese a que estas cifras muestran que la tendencia se ha mantenido estable en los últimos años, la diabetes aún constituye un serio problema de salud en Estados Unidos, donde es la séptima causa de muerte.



"Más de un tercio de los estadounidenses adultos tienen prediabetes y la mayoría no lo saben. Ahora, más que nunca, debemos aumentar nuestros esfuerzos para reducir la carga que implica esta seria enfermedad", declaró la directora de los CDC, Brenda Fitzgerald.



El reporte encontró que los hispanos son uno de los grupos con mayor incidencia de la enfermedad, con el 12,1 % sobre el total, en comparación con los asiáticos, con el 8,0 %, y los blancos no hispanos, con el 7.4 %.



Los nativos americanos (15,1 %) y los afroamericanos (12,7 %) son los dos grupos étnicos con mayor incidencia de la enfermedad, que se diagnostica en mayor proporción en el sur y la región de los Apalaches en Estados Unidos.



Asimismo, la enfermedad es más común entre los hombres (36,6 %) que en las mujeres (29,3 %), proporción que es similar entre todos los grupos étnicos y niveles educativos, según el estudio.



La diabetes puede provocar complicaciones de salud graves como enfermedades cardiacas, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones de las extremidades inferiores de no controlarse a través del uso de medicamentos o insulina, una dieta balanceada y actividad física regular.



"La diabetes es un factor que contribuye a muchos otras condiciones de salud serias. Al controlar la diabetes, limitamos otros problemas como las enfermedades cardiovasculares, los derrames, las enfermedades de los nervios y los riñones, y la pérdida de visión", indicó Ann Albright, directora de la División de Diabetes de los CDC.