Oviedo remarcó que si se pone en vigencia nuevamente el presupuesto 2016, se avizora muchas complicaciones para el 2017, principalmente a lo que hace a los bonos soberanos.

Mencionó que seguirán vigentes rubros cuestionados por la ciudadanía “como los bocaditos de oro, seguro médico”, en tanto se cortarán proyectos sociales para personas de la tercera edad, insumos para el Hospital de Clínicas, rubro para gobernaciones a ser destinados para merienda, almuerzo escolar y otras obras.

NO SE DUPLICAN. Oviedo estuvo acompañado ayer al hacer el llamado a sesión de las Cámaras por otros legisladores que forman parte de la Comisión Permanente, quienes indicaron que el presidente Cartes, con su veto total, “se puso solito un alambre de púas por su cuello”.

Esto debido a que los bonos del 2016 no se podrán aplicar, porque no se pueden duplicar. Remarcaron que Fuente 20 (préstamos) no se repiten y se necesita de la aprobación del Congreso en todos los casos.

El senador liberal, Carlos Amarilla, subrayó que Cartes y el ministro de Hacienda, Santiago Peña, incurrirán en responsabilidades penales y civiles ilimitadas y que el Estado paraguayo en su momento les va a reclamar si persisten en la violación de la Constitución Nacional, con la emisión de los bonos sin la aprobación del Congreso.