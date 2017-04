Es probable que la población de manatíes, también llamados vacas marinas, crezca gradualmente hasta duplicarse en los próximos 50 años y después se estabilice, según un comunicado de ambas instituciones sobre el estudio publicado hoy.



Michael C. Runge, director del equipo que elaboró el estudio titulado "Análisis del estatus y amenazas de los manatíes de Florida (Trichechus manatus latirostris)", afirmó que las cifras de esos mamíferos marinos herbívoros son elevadas y la longevidad de los adultos es buena en el estado sureño.



Florida tiene "espacio disponible para una especie que va a seguir creciendo", agregó Runge en un comunicado.



No obstante, Runge advirtió que pueden surgir nuevas amenazas para estos animales o las existentes pueden interactuar de forma no prevista.



Los manatíes de Florida son una subespecie del manatí de las Indias Occidentales (Caribe), animal que fue incluido en la ley estadounidenses de especies en peligro de extinción de 1973.



Según el comunicado, a mediados de los años 70 la población de manatíes en Florida totalizaba solo un millar de ejemplares, mientras que las últimas cifras disponibles, de comienzos de 2017, dan cuenta de 6.620 repartidos entre la costa del Atlántico y el Golfo de México.



Esa recuperación obedece a las limitaciones de velocidad impuestas a las embarcaciones y a otras medidas de protección tomadas en los últimos 40 años.



Como consecuencia de los buenos resultados de esas políticas, el Servicio de Vida Salvaje y Pesca de EE.UU. cambió el estatus del manatí de las Indias Occidentales, incluida la subespecie floridana, de especie en peligro de extinción a especie amenazada.



No obstante, el estudio publicado hoy muestra que en las décadas venideras la población de manatíes de Florida va a seguir enfrentando dos graves amenazas: las colisiones fatales con embarcaciones y la pérdida de los hábitat de aguas cálidas en los que se refugian durante el invierno.



Esos animales, que pueden llegar a medir cinco o seis metros y pesar hasta 500 kilos, pueden morir si permanecen en aguas a temperaturas por debajo de 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius).



Otra amenaza importante para los manatíes son la mareas rojas.