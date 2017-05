Aunque en un principio, la cantante estaba interesada en ser una caza talentos, su participación en el álbum del cantante Jack Peñatela y la grabación de su primer disco 19, le vino como anillo al dedo pues obtuvo un éxito inmediato sin precedentes gracias a lo jazzístico y melancólico de su potente voz.

Su primer sencillo fue Chasing Pavements, el cual la colocó en el segundo puesto de las ventas, además de convertirla en ganadora del prestigioso premio Critics' Choice en los Brit Awards y ganadora del Grammy en 2009.

Con 21, su segundo material discográfico, seis años después, la cantante sorprendió con 11 temas compuesto por ella y nuevamente se convirtió en un éxito comercial con 208.000 copias vendidas en su primera semana y en el cuarto álbum más vendido de todos los tiempos.

La balada Someone Like You fue sin duda el mayor éxito del álbum pues imprimió a la perfección los sentimientos de amor y desamor con los que muchas nos identificamos. La letra fue dedicada a un hombre mayor con el que salió durante poco más de un año y con el que creía se casaría hasta que se enteró que este lo haría con otra mujer.

Embed

En el 2012, Adele se convirtió en la gran ganadora al obtener seis galardones en la 54° edición de los Grammy gracias al éxito de Rolling in the Deep y en 2013, logró un noveno Grammy como "Mejor interpretación Solo" por Set Fire to the Rain, así como el nombramiento de Miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, por el príncipe Carlos en el Palacio de Buckingham en Londres.

Tras el lanzamiento del álbum y de disfrutar del éxito obtenido, Adele se dedicó a su vida personal y en los años siguientes dio a luz a su hijo Angelo, fruto de su relación con Simon Konecki. La británica fue muy hermética y cuidadosa en cuanto a la privacidad y protección de su familia, tanto que durante un largo tiempo se supo casi nada de ella.

Tras años de ausencia y con 27 años, Adele reapareció con un nuevo álbum titulado 25, el cual definió como un material de "reconciliación", más allá de uno de ruptura y melancolía. "Estoy haciendo las paces conmigo misma y por el tiempo perdido, reconciliándome con todo lo que hice y lo que no hice", escribió cuando anunció el material, en su cuenta de Facebook. La cantante por supuesto volvió a triunfar en los Brit Choice Awards y en la entrega de los Grammy en 2017, logrando los cinco premios a los que estaba nominada. Sí, fue el año de Hello, el año de Adele de nueva cuenta.

Hoy, las ganancias de Adele se triplicaron y aunque aún está por debajo de grandes leyendas como Paul McCartney, Elton John o Mick Jagger, la cantante va en camino a convertirse en la cantante británica más rica de todos los tiempos. Por ahora, es la británica más rica, menor de 30 años y a pesar de que hace unos meses dio a entender que "las giras no son lo suyo y que podría no volver armar una", es casi seguro que seguirá multiplicando su fortuna.