Joven madre murió tras 8 días de dar a luz

Luego la joven seguía sintiendo fuertes dolores y fue a consultar con otro médico en el sanatorio Metropolitano.





"Allí, cuando le revisaron el médico le dijo que tenía una infección por la cesárea que le practicaron y que debía volver de inmediato al sanatorio en donde fue sometida quirúrgicamente para que le solucionen lo más pronto posible porque se le podía infectar todo su organismo", explicó Bogado.





Posteriormente Laura Ortiz fue nuevamente hasta el Sanatorio AMSA a esperar a su ginecólogo, el medico llegó recién el jueves en horas de la noche al lugar.





"Ella estuvo esperando más de un día a su ginecólogo, en ese proceso, antes de que llegue el ginecólogo, el clínico le menciona que ella estaba con un cuadro de dengue y que no era el hemorrágico, entonces se le podía realizar de nuevo una cirugía para revisarle y limpiarle toda la infección que tenía", acotó.





Ya el jueves en horas de la noche llegó el ginecólogo, quien le revisó y le dijo que no tenía ningún síntoma de cuadro de dengue, le hicieron la prueba, cuyo resultado fue negativo, y no podían explicar por qué tenía la infección, según relató su primo.





Le realizaron de nuevo una cirugía, luego fue derivada a terapia y finalmente este viernes al mediodía la mujer falleció, dejando sola a su pequeña de tan solo ocho días de nacida.





"Hasta ahora no nos están dando una respuesta, nadie sale a dar la cara, se perdió una vida joven, hoy me está tocando a mí, mañana le puede tocar al que me está escuchando, están jugando con esta situación", añadió.





Los familiares piden que se esclarezca el hecho ya que los médicos no le han dado ninguna explicación sobre la muerte de Laura Ortiz. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público.