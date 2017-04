Intendente del FG decepcionado de Fernando Lugo

Maidana, quien milita en uno de los partidos que forman parte del Frente Guasu, señaló que, si bien políticamente respalda la figura del ex presidente, no está de acuerdo con la forma en la que quieren atropellar la Constitución Nacional ni con la alianza política entre el cartismo y el luguismo.





"Es un tema muy preocupante, como autoridad acompaño a mi pueblo, cuando me llaman tengo que estar. No es un momento agradable que pasa el país, la gente está preocupada en la ciudad. La gente está preocupada porque confunde la posición política de Fernando Lugo", dijo Maidana en comunicación con la 680 AM.





"Me pesa mucho porque gracias a Fernando Lugo fui intendente de San Cosme, pero solo estuvo para la foto. La gente tiene mucha esperanza en (Fernando) Lugo, pero lastimosamente a mí me defraudó", enfatizó.