Inicia la 3ª fase del Interligas

Los encuentros en la Sub 19 iniciarán este viernes a las 17.00 con: Kaarendy vs. Encarnación, Curuguaty vs. Independencia, 25 de Diciembre vs. Pirayú y Pinasco o Defensores vs. Gral. Aquino. Mañana, a partir de las 17.00: Piribebuy vs. Acahay.

Sub 17. Hoy, desde las 17.00, en la Sub 17 jugarán: San Ignacio vs. Encarnación, Benjamín Aceval vs. Limpio, Kaarendy vs. Santa Rosa y Guaireña vs. Ypacaraí.

Sub 15. En la fecha, también a las 17.15: Paranaense vs. Hernandarias, Yegros vs. San Pedro y Defensores del Chaco vs. Aregüeña.