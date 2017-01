Un avalancha de personas llegaron el fin de semana pasado a Encarnación, en donde la ciudad, como ya es costumbre es esta época, se muestra sobrecargada de visitantes. La demanda de alojamiento es muy alta e incluso para fin de 2016 se requería al menos de cuatro meses de anticipación para reservar un hotel.





Ante esto, la funcionaria municipal advirtió a quienes quieran visitar la ciudad que verifiquen primeramente qué lugares están habilitados antes de concretar un pago y que, bajo ningún punto de vista realicen giros de dinero, especialmente a aquellos que ofrecen sitios particulares.





"No faltan los inescrupulosos que aprovechan el auge de personas que visitan el lugar. Le pedimos que no hagan pago adelantado sin conocer si el sitio fue o no habilitado para ofrecer estos servicios. Muchas personas ofrecen servicios fantasiosos, comparten fotos en redes que no son de acá y ofrecen servicios de alojamiento en sitios que no existen", dijo en la 970 AM.





Comentó que los precios para alojamientos son variados. Los sitios "alternativos" a los hoteles ofrecen servicios desde G. 100.000 y los hostales desde G. 70.000. Comentó que aún existen muchas piezas disponibles para quienes quieran visitar la localidad.





"Todo el año pasado tuvimos una constante de 70 a 75% de alojamientos todos ocupados, hay mucha demanda, para fin de año existieron reservas hechas con hasta 4 meses de con anticipación", comentó la mujer.





Para realizar consultas al respecto piden llamar al (071) 204-800 / 200-148, contacto de la Municipalidad de Encarnación.