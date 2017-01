Tras ello, pidió a la Policía de Investigación de Delitos que reinicien la investigación y vuelva a allanar viviendas y contactar con familiares y amigos para hallar alguna pista que aporte a la investigación. En efecto, en estos procedimientos se logró encontrar la motocicleta del fallecido.





El imputado y único sospechoso es Alex Daniel Santacruz Segovia (21) mientras que su novia, Leticia Dahiana Sanabria (22) quedó detenida para testificar. Alex fue imputado por homicidio doloso y robo agravado. Él fue la última persona que vio a Diego con vida, sostiene la Fiscalía.





Según el fiscal, el testimonio de Alex no les convenció en ningún momento. El joven dijo que el sábado le pidió a Diego que le acerque hasta la casa de su novia, que quedaba a unos 20 kilómetros del domicilio del fallecido. Fueron a cargar combustible e iniciaron camino hasta que, faltando 1.000 metros para llegar, Diego le dice que solo podía llevarlo hasta ahí porque debía volver, según el detenido.





"El cuerpo de Diego se encontró no muy lejos del lugar donde dijo Alex que lo vio por última vez. No nos cerraba la idea, entonces ordenamos su detención el martes. El miércoles tenía solo horas para saber qué hacer, allanamos su casa y no encontramos nada. Pero el miércoles el tío de la novia entregó la moto a la Policía, la misma que resultó pertenecer al fallecido", dijo.





"Pedí a los agentes de Investigación de Delitos que iniciaremos la búsqueda de nuevo completamente. A las 14.00 de este miércoles me llaman y me dicen que el tío de la novia entregó la moto de Diego en su casa", comentó.





Añadió que Diego fue encontrado el lunes de tarde con una mochila y una escopeta, pero sin su moto, ni su celular y sin la billetera. Al tener la moto en manos, el fiscal ordenó la captura de Alex y este jueves, dijo, lo imputó.





"Esto se planeó bien y tiene más de un involucrado. Alguien le llevó a la punta de un cerro a Diego y tuvo que ser alguien de mucha confianza para que el suba sin temores. Para nosotros ahora el imputado es el autor del hecho. Él se abstuvo de declarar", refirió en contacto con la emisora 970 AM.





El caso. En la tarde del lunes último fue encontrado en un monte el cadáver de Diego González, un ciclista y quinielero de 26 años de edad que fue reportado como desaparecido ya desde el sábado en horas de la tarde.





El cuerpo sin vida del joven fue encontrado a las 18.50 en un monte, a unos 500 metros de la ruta Mariscal Estigarribia entre la compañía Teju Guy y Guasurocai de Piribebuy.