Imputan a comisario Paredes Palma y piden su prisión

El comisario Tomás Paredes Palma, jefe de Investigación de Delitos, y su equipo, no aparecen en las notas de servicio, es decir, no habían sido seleccionados en un primer momento para operar; sin embargo, así lo hicieron.

"Directamente él no (por Paredes Palma), ni su dependencia. Primero, si es que no estaba afectado, obviamente tuvo que recibir una línea directa del comandante solamente, ni no aparece en la nota de servicio. La excepción sería solamente una orden directa del comandante (sic)", confirmó la fiscala Ledesma.

Versión de Paredes Palma

Según su relato, el comisario llegó a la sede del PLRA 20 minutos después del asesinato de Quintana. Sin embargo, las imágenes de la noche del crimen lo muestran dentro de la sede partidaria.

El reloj fue lo que delató a Paredes Palma tras darse a conocer las imágenes de las cámaras de ABC TV y otras del circuito cerrado del PLRA. Se lo ve en el garaje de la sede del partido político dando órdenes a los agentes de seguridad.

Tras ser enfrentado por el presidente del PLRA, Efraín Alegre, el comisario tuvo que admitir que estuvo en el lugar, pero que ingresó solo al escuchar pedidos de auxilio que provenían desde dentro de la propiedad privada.

Sin embargo, las imágenes muestran que el temor de los liberales se debía a la violencia sin causa aparente de los uniformados que ingresaron abruptamente a una propiedad privada y sin orden judicial.