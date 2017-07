Embed Esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos. — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) 14 de julio de 2017

Embed A pesar de la arbitrariedad estamos aquí, confiamos en que ésta decisión se va a revertir por ser de justicia. Confiamos en nuestro país! — Nadine Heredia (@NadineHeredia) 14 de julio de 2017

Humala y su esposa salieron de su casa en el distrito de Surco, tras escuchar la resolución del juez, y se dirigieron en una caravana acompañados por sus militantes.El ex mandatario escribió en su cuenta de Twitter que la detención preventiva es "la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos".Su esposa escribió: "gracias a los que no sentencian antes de tiempo y que creen en la inocencia hasta que existan pruebas en contra. HOY no han sido presentadas".Heredia agregó que "A pesar de la arbitrariedad estamos aquí, confiamos en que esta decisión se va a revertir por ser de justicia. Confiamos en nuestro país".El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra Humala y Heredia, quienes son investigados por la presunta recepción de USD 3 millones de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011.