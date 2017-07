Hombre atropella a varias personas en Boston

Los informes preliminares del suceso apuntan a que hay "varios peatones con heridas de gravedad diversa", según informó la Policía Estatal de Massachusetts en su cuenta oficial de Twitter.Los servicios de emergencia de Boston concretaron en otro tuit que se había trasladado a "diez pacientes" a hospitales del área.Según una fuente anónima citada por el diario local The Boston Globe, los investigadores centran sus hipótesis en un posible error del conductor del vehículo como probable causa del incidente, mientras que la cadena de televisión CNN indicó que el taxista al parecer confundió el pedal del acelerador con el del freno.Otra fuente oficial dijo al diario The Boston Globe que el suceso no parecía un acto terrorista.El impacto se produjo hacia las 13.40 (17.40 GMT) cerca del aeropuerto internacional de Boston, concretamente en una zona que los taxistas locales usan para descansar entre trayectos.La Policía está interrogando al conductor del vehículo, un hombre de 56 años que sigue en la zona del suceso, de acuerdo con el rotativo, mientras que los heridos están siendo trasladados a hospitales del área.