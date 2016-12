La fiscala Juliana Giménez imputó a A.F., de 25 años, por lesión grave y violencia familiar. El mismo habría quemado con cigarrillos al bebé en el rostro, arrancado las uñas de los dedos y produjo golpes que dejaron hematomas. El hombre cuenta con orden de captura.

Con respecto a la madre de 17 años, consideró que la misma estaba en una situación de vulnerabilidad, por lo que seguirá la investigación.

La madre del bebé admitió que tuvo responsabilidad en lo que pasó. "Le tenía que defender a mi hijo y me quedé ahí, no le culpo a nadie", expresó. Alegó que vivía bajo amenaza, por lo que no podía hacer mucho.

Hacía 8 meses que eran pareja y hace 4 empezó a violentarla. Sin embargo, hace 1 mes y 15 días empezó a torturar al niño de 1 año y 4 meses. Ambos lo llevaron al hospital pero solamente la madre quedó detenida. El hombre pudo escapar en ese momento.