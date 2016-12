"El movimiento intenso que tenemos hasta la fecha se muestra con el paso de 1.498.000 personas hasta el momento", dijo en conferencia de prensa.





Comentó que la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) liberó los horarios, lo que posibilitará que los buses puedan operar sin problema alguno. Aseguró que con los micros disponibles podrán satisfacer la alta demanda.





Añadió que para realizar denuncias sobre abuso en los costos de pasaje o por alguna otra irregularidad, habilitaron las líneas (021) 551-728 y (021) 552-740/1.





Asimismo, Humberto Rodas, de la Asociación de Transportadores del Interior, señaló que los transportistas adquirieron entre 70 y 80 unidades nuevas para este operativo que inició el 19 de diciembre y culmina el 7 de enero.





Sostuvo que esto, más la liberación de horarios de la Dinatran, va a permitir que incluso unos 10 vehículos salgan en un mismo horario. Precisó que existen unos 1.250 ómnibus disponibles solo para ir al interior del país.





ATENCIÓN. Solicitó a la ciudadanía que no suba a buses que no salgan de la Terminal (los que se ubican en los alrededores) ya que no se tienen garantías de la seguridad del vehículo o si, en todo caso, está en regla o no el bus.





"No saben si cuentan con la inspección técnica, si tiene póliza de seguros; tampoco si tiene la seguridad de dónde provienen las unidades. Ingresen a la Terminal y tomen los buses habilitados", sostuvo.