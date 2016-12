Indicó que "las partes son muy encontradas y hay muchas decisiones de imponer cada grupo sus intereses".

El interventor renunciante también criticó a los docentes, que tienen grupos institucionalistas y los que están a favor de los estudiantes, por no buscar el consenso. "Tienen la obligación ética y moral de llegar a un consenso, tomar la iniciativa", sostuvo.

Sin embargo, Agüero se mostró confiado de que el conflicto llegará a buen puerto ya que él dejó "todo encaminado".

Igualmente, se excusó por no haber tomado alguna decisión porque desde su cargo "no puede venir a dictar normas". "No puedo ir a dictar una norma sin consenso, la apertura de oficinas que están bloqueadas, tendría que aplicar la fuerza y eso no convendría bajo ningún punto de vista", señaló.

El ingeniero Ricardo Garay reemplazará a Agüero en el cargo, junto con otros dos interventores.