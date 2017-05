Falleció Adán Godoy, ex miembro del Cuatrinomio de Oro

Según confirmaron los familiares en la 970 AM, el ex ministro falleció este viernes por unas complicaciones de salud en São Paulo, Brasil. Godoy era miembro del Cuatrinomio de Oro y estuvo preso por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

Este grupo era el de mayor influencia sobre el dictador Alfredo Stroessner . Estaba integrado por Adán Godoy Jiménez, ex ministro de Salud; Eugenio Jacquet, ex ministro de Justicia y Trabajo; Sabino Augusto Montanaro, ex ministro del Interior; y Mario Abdo Benítez, ex secretario privado del entonces presidente.