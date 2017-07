Pero este clan no convence al diputado Ramón Romero Roa, también del movimiento Honor Colorado. No faltaron oportunidades en que ambos dirigentes se critiquen mutuamente en los encuentros partidarios y para estas internas no acordaron unidad.

Este lunes el legislador estuvo en Alto Paraná con sus adeptos, a quienes dijo que su facción "representará al Partido Colorado en las elecciones generales y construirá un Alto Paraná de la nueva era, del desarrollo y de la transparencia, de convivencia armónica, de la fe en nuestra propia capacidad organizadora, para beneficio de todos y sin distinción".

A su lado pugnará en las elecciones de diciembre Juan Carlos Barreto, ex intendente de Ciudad del Este y actual concejal. Proviene de una familia de colorados que también ocupó cargos electivos; su padre, Carlos Barreto Sarubbi, también se llegó a desempeñar como jefe comunal en la misma ciudad, informó la periodista Noelia Duarte.

Acompañaron la presentación de estas precandidaturas los intendentes de Hernandarias, Rubén Rojas; de Santa Rita, César Torres, y de Itakyry, Carlos Soria, además de los dirigentes políticos Iván Sosa y William Ferreira.

En su discurso Barreto comentó que solo en Ciudad del Este hay 120.000 colorados afiliados, mientras que en todo Alto Paraná llegan a los 280.000 inscriptos en los padrones. "Acá se deciden las elecciones y nosotros estamos preparados psicológicamente, mentalmente y espiritualmente para que Honor Colorado sea el próximo presidente con Santi Peña en la Presidencia de la República del Paraguay", expresó.

Por su parte, Javier Zacarías Irún tendrá como dupla a Elio Cabral para la Gobernación y a su hermano Justo Zacarías, actual gobernador para la Cámara de Diputados.