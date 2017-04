En Lima 200 personas acampan para ver a Justin Bieber

Bieber llegó en la madrugada de este lunes a Lima y también concentró a varias decenas de sus fanáticos en los alrededores de un céntrico hotel de la capital peruana, quienes aguardan atenta y pacientemente bajo el sol cualquier movimiento en las puertas y ventanas para ver al cantante de los éxitos "Sorry" y "Boyfriend", entre otros.



Entre los peruanos que llevan casi una semana en la calle está Xiomara Vílchez, quien comentó que su idea es colocarse lo más cerca posible de las primeras filas para poder apreciarlo con todo detalle.



"Si fuera por mí, quisiera tocarlo, abrazarlo. Quisiera hacer todo", dijo Vílchez, quien ya sabe lo que es sacrificarse para estar cerca de su ídolo, pues también asistió al concierto que el canadiense dio en Lima hace seis años.



"Algunos se han querido colar, pero la Policía se asegura de que no pase nada. Lo hemos esperando tanto tiempo para verlo y ahora estoy muy emocionada porque solo falta un día nada más", agregó.



Para evitar problemas, la mayoría se ha organizado en grupos que se turnan para guardar su sitio y garantizarse un lugar a escasos metros del escenario, como es el caso de Eddy Acevedo, que hace relevos con sus amigos.



"Llegué ayer para estar cerca y así poder lanzarme al escenario y decirle que lo amo. Me gustan sus canciones porque son románticas y bonitas, y también me gusta su forma de cantar y su cuerpo", comentó entre risas.



En otra parte de la larga fila, Rosa Mabel indicó que, a pesar de que muchas personas critican a su ídolo, Bieber "es una linda persona, tiene un súper corazón, y como artista... está bien".



"Me comenzó a gustar por sus canciones, pero luego me acoplé mas a su físico y después me gustó cómo era como persona", dijo Mabel.



El concierto de Bieber en Lima es parte de su gira Purpose World Tour, que lo llevó anteriormente por México, Australia, Chile y Brasil y, tras cantar en Lima, lo hará en Quito, Bogotá, Punta Cana, Puerto Rico y Panamá.