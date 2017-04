El ingeniero Gabino Fernández, subjefe del departamento técnico de la Entidad Binacional Yacyretá, informó que el aumento del caudal es debido a las intensas precipitaciones.





Sostuvo que se desconoce en qué momento se hizo la filmación, es decir, no saben si el material es actual o no. "No se puede precisar exactamente cuándo fue, pero esto es producto de las oleadas con vientos del noreste o por tormentas con viento sur", dijo.





EBY en Misiones



"No están en peligro ni la presa ni las compuertas. Ese efecto que se ve en el video se produce por los oleajes. El caudal que estamos teniendo es por las precipitaciones que tuvimos en Misiones, Ñeembucú e Itapuá. Aumentó de 3.000 a 15.000 metros cúbicos por segundo. Este lunes alcanzamos 17.000 metros cúbicos, es decir, estaríamos llegando a los 2,85 a 2,90 en el nivel del río en Ayolas", detalló Fernández.





TODO PREVISTO





El profesional mencionó "todo se encuentra de forma prevista". "Estos valores que estamos teniendo ahora se normalizarán en tres o cuatro días a más tardar, no hay ningún peligro para aguas abajo. Las compuertas están preparadas para recibir 95.000 metros cúbicos por segundo, por lo tanto no hay ningún peligro", recalcó.