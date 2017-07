Los docentes reclaman además el incumplimiento de los acuerdos para la suba escalonada del salario. A eso le agregan un nuevo porcentaje por el incremento del sueldo mínimo.



El docente explicó que este jueves, durante la reunión con el MEC, se pactó que el 18 de julio habrá una reunión con representantes de Hacienda y del Ministro de Educación, informó el periodista de Última Hora, René Ramos.

"No tenemos intención de hacer la huelga, pero depende mucho de la respuesta. La prioridad es que en el 2018, se tenga el salario básico profesional", afirmó.



El dirigente sindical cuestionó al ministro de Educación, Enrique Riera, por no priorizar la infraestructura de las escuelas. Riera está de gira por Asia en busca de aplicación de tecnologías a la educación.

"Debe preocuparse más por que las escuelas no se cuidan a pedazos, no sirve la tecnología si es que no hay dónde estudiar", cuestionó.

Por la falta de cumplimiento del ajuste salarial para profesores del Magisterio Nacional, docentes agremiados a la Organización de Trabajadores de la Educación - Auténtica (OTEP-A) y a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) nuevamente amenazan con una huelga a la vuelta de vacaciones de invierno.

La medida de fuerza será a nivel nacional, advirtieron los dirigentes Gabriel Espínola (OTEP-A) y Silvio Piris (FEP). De momento, son los únicos gremios en confirmar la intención de huelga.