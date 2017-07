Denuncian que McLeod no cumple ley de transparencia en Comuna de CDE

CIUDAD DEL ESTE

Jóvenes de la organización no gubernamental reAcción Paraguay denunciaron ayer a la intendenta municipal Sandra McLeod de Zacarías ante el pleno de la Junta Municipal por no facilitar todos los medios necesarios para el cumplimiento de lo establecido dentro en la Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.

Esta organización, que hace 3 años viene monitoreando el uso del dinero del Fonacide, asegura que el Municipio no es fiel a su compromiso de transparentar la administración pública, señalando que los funcionarios de la Dirección de acceso a la información desconocen los puntos básicos de la ley, y no cuentan con recursos fundamentales como un escritorio digno y una computadora con conexión a internet para cargar las solicitudes al portal on line.

Relataron que un año y cuatro meses tardó la Comuna para sumarse al portal y establecer su oficina de acceso. De 34 pedidos de informes que realizaron 17 fueron respondidas, de estas solo 9 fueron completas.

Refieren que Municipalidad incumple el artículo 17 de Ley 5282 que establece que en el caso de la información pública solicitada ya esté disponible en un medio fehaciente, el ente público requerido le hará saber además de indicar la fuente, el lugar y la forma en que pueda tener acceso a la misma. "No es la primera vez que denunciamos que la Municipalidad de CDE se rehúsa a dar la respuesta o dan fuentes donde realmente no está la información que el ciudadano solicita", señaló ayer David Riveros, ante la Junta.

Denunció que en la oficina se pide fotocopia de cédula autenticada a los que realizan el pedido de informe, situación no prevista en ninguna parte de la ley. Asegura que esta acción solo busca amedrentar a los que quieren saber cómo se maneja el Municipio.

PRECARIO. Riveros lamentó además que los funcionarios que están en oficina tienen total desconocimiento de la ley. Mencionaron que cuando entregaron las solicitudes el funcionario tuvo la reticencia de recibirlas, omitiendo así el artículo 15 que especifica que no se podrá rechazar o archivar las solicitudes defectuoso o mal presentadas. "Eso quiere decir que no puede alegar que esa información no se encuentra, debe recibir la solicitud y derivar a la fuente correspondiente".

Pese a la importancia ciudadana de esta oficina, la de CDE sufre de carencia de herramientas y recursos para su correcto funcionamiento. Es decir, además de no tener personas capacitadas, no tiene las herramientas necesarias.

Recordaron que cuando entregaron los pedidos de informe, el funcionario tuvo que abandonar la oficina para escribir, ya que no contaba con un escritorio con suficiente espacio. "Además no tienen conexión a internet, ni libros de acta. Recién cuando nos fuimos allí, la funcionaria se ausentó un buen rato, y vino con un libro de acta nuevo y ahí hicimos la primera solicitud verbal", menciona Riveros.

APOYO. El concejal municipal Herminio Corvalán felicitó a los jóvenes y les dijo: "Sigan adelante, que van a tener nuestro apoyo. Hay una ley que se incumple. Vamos llevar muy en cuenta la preocupación y sugerencias y vamos a realizar los trabajos correspondientes para dar satisfacción a las intenciones de estos jóvenes, por lo tanto hemos pedido que se tome nota por secretaría para poder trabajar".