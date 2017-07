Decomisan mercaderías de contrabando de local comercial

Según lo estimado, la pérdida por el decomiso de las mercaderías se aproximaría a los G. 350 millones.

El comisario José Velázquez, encargado del procedimiento, comentó que el decomiso pudo realizarse gracias a un trabajo de inteligencia de personal policial. "Realizamos algunas compras de un comercio denominado 3 Isaura. En este comercio se vendían las mercaderías al público al mayorista y minorista", manifestó a Telefuturo.

Los agentes intervinientes, luego de realizar la investigación consistente en compras encubierto del local 3 Isaura de la ciudad de Capiatá, procedieron a allanarla, en donde no encontraron mayor volumen de mercaderías, no así en la vivienda particular de la propietaria, pues detrás de la misma se encontraba un depósito de varios pisos en donde los productos estaban ocultos y en gran cantidad.

Por otra parte, Arnaldo Cardozo, jefe del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) de la Dirección Nacional de Aduanas, destacó que el procedimiento fue exitoso gracias al trabajo en equipo del personal de Delitos económicos de la Policía Nacional y el de Aduanas.