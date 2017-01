¿De "anticontrabando" a falsificador de firmas?

El manual de lucha contra el contrabando deberá surgir de una mesa de trabajo conformada además del Detave, por el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

La denuncia de supuesta falsificación de firmas fue hecha por la dirigente colorada Andrea Zalazar, ex concejal asuncena.

ULTIMAHORA.COM intentó comunicarse con el señor Ernaldo Cardozo para conocer su versión, pero su celular estaba apagado.

El TSJE informó que detectaron 69.000 firmas irregulares de las casi 360.000 firmas presentadas por la ANR . Del total de firmas irregulares, unas 1.142 firmas corresponden a difuntos; unas 3.137 tienen datos incompletos; 4.448 no son legibles; 13 no tienen firma; 6 son electores en el exterior; 27.174 son repetidos; 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros; 97 residen en el extranjero; 163 son condenados (presos); 296 son menores y 59 son inscripciones inhabilitadas.