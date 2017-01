"Según el informe obtenido de forma preliminar, hago una denuncia pública de que en la Seccional 42 aparecieron 1.200 firmas falsas. Es algo realmente preocupante el manejo que los dirigentes hicieron, de manera oscura de estas firmas y realmente hay que seguir investigando y sancionar a los líderes y a los dirigentes que han hecho este tipo de cosas", señaló.

La dirigente colorada dijo que este tipo de hechos son muy peligrosos a la hora de hablar de política, por lo cual insistió en que es hora de que el Partido Colorado sancione a estos dirigentes que se burlan de la ANR al presentar planillas falsificadas con datos extraídos seguramente de los padrones y que hacen figurar que están acorde a un llamado supuestamente del partido.

"El local partidario de la Seccional 42 en este momento está a cargo del presidente de la seccional Ernaldo Cardozo, y yo le responsabilizo a él, como miembro de seccional, de estas acciones que han hecho figurar que la seccional presentó 2.245 firmas", refirió la dirigente, informó el periodista Roberto Santander.

El TSJE informó que detectaron 69.000 firmas irregulares de las casi 360.000 firmas presentadas por la ANR. Del total de firmas irregulares, unas 1.142 firmas corresponden a difuntos; unas 3.137 tienen datos incompletos; 4.448 no son legibles; 13 no tienen firma; 6 son electores en el exterior; 27.174 son repetidos; 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros; 97 residen en el extranjero; 163 son condenados (presos); 296 son menores y 59 son inscripciones inhabilitadas.