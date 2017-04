"Circo Soledad", el disco que Arjona creó como "si fuese a acabar el mundo"

"Muchas cosas que me invadieron en mi entorno y cosas personales provocaron que una mañana cualquiera arrancase a escribir como si fuese a acabar el mundo y resulté escribiendo dos o tres canciones en un día", relató.



Así, Arjona se encontró 12 semanas después con un álbum de 14 canciones inéditas en las manos, grabado en cuatro países y cinco ciudades diferentes y con productores de la talla de Michael Brauer, ingeniero de sonido de John Mayer, los Rolling Stones y Coldplay.



El video del primer sencillo, "Ella", ya tiene más de 18 millones de vistas en YouTube, solo 10 días después de su estreno.



"El resultado es un sonido muy de hoy. Un disco que no apela a la moda ni a lo que está pasando hoy en lo musical de ninguna manera", aseguró Arjona. "Tiene que ver con la recuperación de muchos sonidos que se han ido quedando en el pasado como el del rock viejo, con la guitarra que raspa", agregó.



"Circo Soledad", que saldrá a la venta el próximo viernes, sorprende con arreglos de rock, mariachi y acordes de salsa, sin perder el sello clásico de las baladas tradicionales de Arjona con temas de amor y desamor, crítica social y toques políticos.



Arjona habla con especial cariño de la salsa. "Me doy a la tarea de hacerle un homenaje a uno de los géneros más extraordinarios que se ha creado en nuestra historia musical y que ahora uno con tristeza ve apartadito en un rincón", indicó el artista.



Aunque han sido el reguetón y los subgéneros de este ritmo urbano los que han arrinconado a la música tropical tradicional, Arjona rescató el trabajo de los reguetoneros, "que se han ganado a pulso estos espacios. Hicieron su trabajo, lo hicieron bien", dijo.



Sin embargo, descartó de plano subirse a la ola de baladistas que hacen duetos con esos artistas. "No coincido con eso de hacer un trabajo para sonar o por solo razones de marketing", afirmó.



Para presentar "Circo Soledad" a su público, Arjona se embarcará a partir del 3 de mayo en una gira de 130 conciertos, que comenzará en México y lo llevará por Europa y el continente americano.



"Decidimos hacerlo así porque siempre poníamos a Europa al final de la gira y al final no llegábamos", indicó.



Sin embargo, en lo que sí ha repetido una vez más es comenzar el tour en México. "Por cábala siempre comienzo en Toluca", explicó.



Sin embargo, después de otras cuatro citas en territorio mexicano cruzará el Atlántico para cantar en Barcelona el 9 de junio, luego irá a París, Londres, Málaga, Sevilla y Madrid.



Antes se presentará en la edición de 2017 de los Premios Billboard de la música latina, que se entregarán en Miami el 27 de abril y se transmitirán en Estados Unidos por la cadena Telemundo y en América Latina por el canal Universo.



En la ceremonia, Arjona recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria Artística.



Según revelaron fuentes de su producción, en la gira "Circo Soledad" viajarán con Arjona unas 50 personas, de las que 36 son personal técnico.



En el escenario, el público podrá disfrutar de una puesta en escena asentada en un concepto de un circo telúrico y con una mezcla de lo tradicional y lo moderno.



Como ya tiene acostumbrado a su público, la parte audiovisual será un fuerte elemento del espectáculo, con unos 2.000 metros de pantallas, que servirán de fondo para artistas de todo tipo, entre los que se destaca el acróbata y humorista guatemalteco Pancho Toralla, mejor conocido por su nombre artístico de Panchorizo.



"Yo estoy muy involucrado en todo el proceso de la gira", dijo el cantante, quien reconoció que los días previos a los lanzamientos de sus discos e inicios de tours son difíciles para él. "Me pongo bastante insoportable", reconoció.



Además, Arjona planea acompañar la gira y el disco con una producción audiovisual grabada en Costa Rica, que consta de varios capítulos, que podrían ser estrenados semanalmente.



Sin embargo, el cantautor asegura que lo que menos le da ansiedad es la incertidumbre sobre la reacción del público a tanto esfuerzo y explica la razón: "yo sé que lo que estoy ofreciendo es lo mejor que puedo hacer. Eso me tiene tranquilo".