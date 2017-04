Filizzola dijo que está preocupado por "el ambiente de violencia que se creó previo al tratamiento de la primera sesión, semanas atrás".

"Esto está instigado por algunos colegas nuestros. Lamentablemente, cuando comenzamos el proceso normal de acuerdo al reglamento, en la primera sesión ya tuvimos problemas", dijo.

Para Carlos Filizzola "no era una modificación profunda, era una simple modificación que dará un mejor funcionamiento en las sesiones". Señaló que debido a las agresiones debieron tomar medidas.

"Ya se presagiaba que iba a haber muertos dentro y fuera de la Cámara de Senadores. Felizmente, no respondimos a ningunas de las agresiones. Lamentablemente, se produjo la muerte del joven Rodrigo Quintana en el PLRA", sostuvo a la vez que pidió que se investigue a los instigadores de la violencia y la muerte del joven.

Respecto a la modificación del reglamento para poder dar camino a la enmienda, dijo que todo se ajusta a la ley. "Nosotros nos ajustamos a todo lo reglamentario y constitucional para aprobar la enmienda", sostuvo.

El senador dijo que la prensa y algunos opositores instalaron la idea de que se desea facilitar el camino a una dictadura.

"La reelección, no está prohibido hacer vía enmienda. El proyecto pone límites, de que solo se puede hacer una sola reelección (sic). Nuestro proyecto es democrático", acotó.

El senador por País Solidario argumentó que no retornaron a las sesiones debido a que "no hay garantías por parte del presidente del Senado. Él decidió no ir al diálogo promovido por una minoría", agregó.