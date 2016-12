Bomberos exigen pago de fondos tras largo atraso

"Estamos urgidos de los fondos", advirtió el capitán Rafael Valdez, miembro del directorio del CBVP. Teme que ocurra algún evento que no puedan atender como se debiera por falta de recursos.

El último pago se realizó el 6 de junio pasado. Si bien los desembolsos deben realizarse mensualmente, los mismos suelen atrasarse, pero en esta ocasión ya termina el año sin que las 83 compañías dependientes reciban lo que les corresponde. "Alguien, que no sabemos quién es, está haciendo una retención indebida", expresó.



Embed

Once miembros de esta institución están imputados por hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos, en calidad de autores y coautores. Pero Valdez aseguró que, según los dictámenes de la Fiscalía y el Juzgado, estas causas no son argumentos para la retención de los fondos.

El propio director del Tesoro, Óscar Llamosas, dijo a los bomberos que no hay argumentos legales para no desembolsar los recursos y prometió que al mediodía se ejecutará el pago correspondiente.



A su vez, la directora administrativa del Ministerio de Hacienda, Andrea Picaso, explicó que el desembolso pendiente corresponde a los meses que comprenden desde mediados de abril hasta setiembre y que el atraso se debe a las irregularidades denunciadas ante la Fiscalía.

Mencionó que ahora, luego de agotar todas las instancias consultivas se determinó que, aunque la causa siga abierta, se pueden realizar los pagos. Pero desconoce cuándo se podría desembolsar lo que corresponde a octubre, noviembre y diciembre, atendiendo a que deben presentar la rendición de cuentas de lo que este martes se debe depositar.